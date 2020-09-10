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США

Даниил Медведев - в полуфинале US Open

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 Глеб Шатуновский
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Даниил Медведев победил Андрея Рублева
Даниил Медведев победил Андрея Рублева   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Российский четвертьфинал на US Open завершился в пользу Даниила Медведева. Прошлогодний финалист турнира и пятая ракетка мира победил Андрея Рублева, несмотря на некоторые проблемы с правым плечом и судорогами в ногах.

При счете 5:5 на тай-брейке третьего сета Рублев допустил двойную ошибку, а на матчболе агрессивная игра соперника заставила его ошибиться еще раз.

Медведев победил со счетом 7:6, 6:3, 7:6, а за выход в финал сразится с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, который победил австралийца Алекса де Минаура. После качелей в самом начале матча Тим захватил инициативу и победил в трех партиях со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

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