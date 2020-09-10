Эммануэль Макрон призывает к солидарности с Грецией

Европейский союз окажет экстренную помощь мигрантам, лишившимся крова в результате пожара в лагере для беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. По информации немецких СМИ, Берлин и Париж выступили с совместной инициативой, предложив другим странам ЕС предоставить убежище 400 детям и подросткам, оставшимся без сопровождения взрослых.

О важности данного шага заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите средиземноморских государств MED7 на Корсике: "Мы должны проявить солидарность с Грецией и поступить в соответствии с европейскими ценностями. В настоящий момент мы пытаемся согласовать наши действия и сделать конкретное предложение: Германия, Франция и, возможно, другие страны готовы принять часть мигрантов, прежде всего, несовершеннолетних".

"Миграция, безусловно, будет одной из основных тем обсуждения на саммите MED7 на Корсике, но не единственной. Средиземноморье стало местом многочисленных кризисов, с которыми столкнулась Европа в последние годы. Среди них - всплеск напряженности в отношениях с Турцией, который и будет, по словам Эммануэля Макрона, в центре внимания", - говорит Аннелиз Боржес, корреспондент Euronews.

Макрон отметил, что Турция больше не является партнером Европы в развитии Средиземноморского региона: "Это наш союзник по НАТО, но союзник, действия которого неприемлемы. Мы хотим избежать эскалации конфликта, но это не означает, что мы будем пассивными наблюдателями и примем все происходящее".

По поводу проведения Анкарой геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья Макрон, в частности, заявил, что у ЕС есть четкая "красная черта", которую переступать сообщество не даст, а именно - уважение суверенитета европейских государств, соблюдение международного права.

Турецкий МИД упрекнул Макрона в колонизаторских замашках.