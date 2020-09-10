В СК РФ появится подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории

В Следственном комитете РФ появится подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СК, со ссылкой на его председателя Александра Бастрыкина.

Новая структура войдет в состав Управления по расследованию прошлых лет и будет заниматься установлением виновных в совершении преступлений в годы войны и предотвращением искажений исторических фактов. По заявлению председателя СК, одна из главных причин ее создания - "неприемлемая для России позиция, которую занимают сегодня отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны".

В четверг Бастрыкин принял участие в церемонии возложения цветов, посвящённой Дню памяти жертв фашизма, на Поклонной горе в Москве. В ходе своего выступления он заявил о важности сохранения памяти о героическом подвиге предков, отметив, что Победа "придает особый смысл всей современной истории и формирует гражданскую позицию нынешних поколений, объединяя все общество единой исторической памятью". Председатель СК напомнил, что многим преступникам тогда удалось скрыться от правосудия. И сегодня, когда многие архивы рассекречиваются, их деяниям должна быть дана надлежащая правовая оценка.

Ранее Бастрыкин заявлял о необходимости расширить статью Уголовного кодекса РФ о призывах к экстремистской деятельности и, среди прочего, относить к ней публичные заявления, связанные с фальсификацией сведений об исторических событиях.