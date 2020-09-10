Кризис в Средиземноморье: ЕС рассматривает введение санкций против Турции

Напряженность между Грецией, Кипром и Турцией в Восточном Средиземноморье представляет угрозу для ЕС. Брюссель рассматривает возможность введения санкций, но особые отношения с Турцией делают принятие этого решения затруднительным.

Ян Лессер, вице-президент "Фонда Маршалла"

"Остается не так много времени. Если не будет активных признаков того, что кризис решается, и Турция отступает, то, думаю, весьма вероятно, ЕС введет санкции. Это почти неизбежно".

Турция — страна-кандидат в члены ЕС, партнер по предотвращению незаконной миграции и член НАТО. Все это усложняют введение санкций со стороны Евросоюза.

Ян Лессер, вице-президент "Фонда Маршалла"

"Думаю, в основе конфликта лежат изменения в политике Турции. По разным причинам, страна пытается позиционировать себя как важного игрока в регионе, будь то в Сирии, Ливии или сейчас в Восточном Средиземноморье".

В преддверии пленарного заседания Европейского парламента на следующей неделе группа евродепутататов предложила обсудить ситуацию и принять резолюцию. Социалисты хотят добиться того, чтобы Евросоюз занял более жесткую позицию.

Начо Санчес Амор, евродутат

"Мы должны быть предельно ясными, это очень разочаровывает ЕС. Мы ожидаем, что страна-кандидат будет медленнее или быстрее, но приближаться к стандартам Евросоюза. Кажется, Турция решила отойти них, от политики и интересов ЕС. И кроме того, это происходит с привлечением военных".

Верховный представитель ЕС Жозеп Борель и Германия, председательствующая в Евросоюзе, призвали Турцию к диалогу и потребовали от Анкары воздержаться от шагов, разжигающих напряженность в Восточном Средиземноморье.

Начо Санчес Амор, евродутат

"Есть два сценария. Либо Турция решает перейти к диалогу о выводе вооруженных сил, либо сохраняет военное присутствие, с риском реального противостояния".

Эксперты сходятся во мнении, что предстоящие дни могут стать напряженными для дипломатических обменов.