"Брексит": ЕС выдвинул Лондону новый ультиматум

Брюссель пригрозил Лондону штрафными санкциями, если до конца месяца британское правительство не отступится от опубликованного накануне законопроекта о внутренних рынках, ряд положений которого противоречит январскому соглашению об условиях "брексита". Этот документ "содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений обязательств, которыми Евросоюз не приминет воспользоваться", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном по итогам внеочередного заседания Совместного комитета ЕС - Великобритания.

В Брюсселе заявляют о подрыве доверия к партнеру.

С критикой законопроект столкнулся и внутри страны. Ряд членов правящей Консервативной партии предупреждают о репутационных потерях Великобритании как государства, неизменно отстаивающего международное право.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее призвал парламентариев поддержать документ ради "целостности британского внутреннего рынка", не допустить появления границы в Ирландском море и нанесения ущерба интересам Белфастского соглашения.

Спорный пункт сделки с ЕС касается закреплении статуса Северной Ирландии как части британского таможенного пространства, сохраняющей доступ к единому рынку и таможенной зоне сообщества.