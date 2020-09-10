485 миллионов евро страны ЕС должны вернуть в общий бюджет

Европейское антикоррупционное агентство OLAF порекомендовало странам-членам ЕС вернуть 485 миллионов евро в общий бюджет. В прошлом году агентство начало 223 новых расследования. Европейский бюджет предоставляет все больше средств для перехода на "зеленую экономику", и эти деньги притягивают к себе внимание мошенников.

Вилле Итала, генеральный директор агентства OLAF

"Огромное количество мошенничеств связанно с фондами, выделенными на защиту окружающей среды. Мы расследовали довольно много таких случаев, и находим все больше и больше. Для понимания того, что происходит в этой области, нужен опыт".

Согласно отчету, в прошлом году Румыния возглавила список стран с наибольшим количеством антикоррупционных расследований. Далее в списке — Италия и Греция. Директор агентства OLAF предупреждает, что граждане должны смотреть не только на цифры.

Вилле Итала, генеральный директор агентства OLAF

"Не стоит сравнивать одну страну-члена ЕС с другой. Бывает так, что местные власти хорошо сотрудничают с полицией и прокуратурой, и это может быть одним из объяснений того, почему количество расследований в одних странах больше, чем в других".

В отчете также говорится, что за последние 5 лет к Венгрии были применены финансовые санкции в отношении 4% от общего финансирования ЕС. Это в 10 раз больше среднего показателя по Евросоюзу. Некоторые эксперты считают, что ЕС должен сделать свой бюджет более гибким для подобных случаев.

Элизабет Дэвид-Барретт, директор Центра изучения коррупции в Университете Сассекса

"Это всегда комбинация кнута и пряника. Я думаю, что ЕС может использовать кнут гораздо чаще. OLAF готовит отчеты, проводит расследования, но настоящая проблема заключается в том, что дальнейшие шаги зависят от национальных правительств. Евросоюз мог бы распределять средства в зависимости от их результатов".

Агентство OLAF заявило, что для защиты Фонда восстановления после пандемии и нового семилетнего бюджета ЕС, необходимо сделать Европейскую прокуратуру важным игроком в распределении и контроле за средствами.