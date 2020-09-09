Режиссер Энн Хуэй получила "Золотого льва Святого Марка"

Режиссер, актриса, продюсер и сценарист Энн Хуэй получила "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф. За свою сорокалетнюю карьеру представительница новой волны гонконгского кино создала более трех десятков фильмов. В Венеции состоялась премьера ее последней ленты "Любовь после любви", снятой по роману китайской писательницы Чжан Айлин.

"Я хочу посвятить свою награду Гонконгу, моему родному городу, где я выросла и прожила всю жизнь. Благодаря ему у меня есть жизненный опыт. Гонконг дал мне возможность работать, самореализовываться. Я дорожу даже страданиями, которые мне пришлось там вынести, и всеми этими сумасшедшими, замечательными людьми, что там живут", - сказал режиссер.

Ее новая картина рассказывает историю девушки, которая незадолго до начала второй мировой войны отправляется из Шанхая в Гонконг в надежде заработать денег и продолжить образование, а в итоге становиться марионеткой в руках собственной тети.

Другая страна, другая эпоха. В основную программу кинофестиваля вошел новый фильм израильского режиссера Амоса Гитая "Ночь в Хайфе". Судьбы пяти посетительниц бара - евреек и арабок - неожиданным образом переплетаются.

"Хайфа - это город со смешанным населением, отношения между израильтянами и палестинцами там довольно здравые. Хайфа в какой-то степени предполагает, что возможно однажды такое будущее наступит", - говорит режиссер.

Родившийся в Абиджане Филипп Лакот также открывают зрителю новые горизонты. В секции именно под таким названием представлена его новая картина "Ночь королей". В тюрьме посреди джунглей Кот-д’ Ивуара свои законы. Главному герою, мелкому карманнику, предстоит их узнать. Его назначают "римлянином": он должен всю ночь напролет рассказывать другим заключенным истории.