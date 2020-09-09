Обыски в офисе "Открытой России" и редакции "МБХ Медиа"

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе "Открытой России" в Москве. Об этом сообщил адвокат общественной организации Сергей Бадамшин. По его словам, "обыск в московском офисе проходит по делу ЮКОСа".

Как рассказала СМИ координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, силовики отключили камеры и заблокировали двери, сотрудников организации внутри нет. Обыски проходят также у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане, сообщается в их телеграм-канале.

Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова в свою очередь уточнила, что "постановления об обыске выданы Басманным районным судом, все однотипные, только разные фамилии. Формальный повод - дело ЮКОСа, к которому никто из тех, у кого проводятся следственные действия, никогда не имели отношения".

Кроме того, силовики пришли в редакцию издания «МБХ медиа». Они представились сотрудниками управления по экономической безопасности. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.

В предыдущий раз обыски в редакции «МБХ медиа» проходили 9 июля. Тогда же силовики пришли к действовавшему на тот момент шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову, сотрудникам «Открытой России», а также муниципальному депутату Юлии Галяминой. Следственные действия были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

"Третье дело" ЮКОСа

О «третьем деле» ЮКОСа стало известно в мае 2019-го. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против принадлежавшей Михаилу Ходорковскому компании действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца ЮКОСа, а также других неназванных фигурантов дела, подозревают в легализации 6 млрд долларов в период с 1995 по 2003 годы, сообщили информагентства со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры.

"Открытая Россия" - российское общественное объединение, финансируемое на пожертвования экс-руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).