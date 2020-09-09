"Навальный-гейт": заявления Москвы и Берлина

Действия правительства ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального — грубая враждебная провокация против России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном после того, как в ведомство был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр. В заявлении отмечается, что вся ответственность за последствия ситуации с Навальным ляжет на правительство ФРГ и ее союзников по НАТО и ЕС. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неподобающим отношение ФРГ к официальным запросам со стороны генпрокуратуры РФ.

Правительство Германии , в свою очередь, напомнило, что перенаправило запрос ведомствам Берлина, и в этой связи не может сказать, когда там на него дадут ответ. Власти ФРГ сообщили также, что передали результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия.

В начале неделе в кабмине ФРГ заявили, что могут поменять свою позицию по строительству газопровода "Северный поток-2" в зависимости от дальнейших действий России, а канцлер Ангела Меркель не исключает введение санкций.

Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил: "Я хочу еще раз подчеркнуть что "Северный поток-2" — не только проект Германии. В нем принимают участие 100 компаний из 12 европейских стран и это нужно учитывать при рассмотрении вопроса. Мы не должны позволить этому конфликту стать двусторонним, здесь должна идти речь о совместном европейском ответе".

Состояние Навального на днях улучшилось. Его вывели из медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. В берлинской клиники "Шарите" сообщили, что долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить.

Немецкие эксперты утверждают, что в организме Навального обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские врачи настаивают, что причина болезни кроется в нарушении обмена веществ.