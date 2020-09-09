"Брексита" без сделки все еще может произойти

Протяженностью в 500 км, спорная ирландская граница — наиболее сложная задача "брексита". Казалось бы, вопрос решен, но к нему продолжает возвращаться британская сторона.

Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии

"Я выразил нашу серьезную озабоченность и попросил заверений в том, что Великобритания полностью и своевременно выполнит Соглашение о выходе, включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии. В этом контексте я призываю к скорейшему созыву внеочередного совместного комитета, чтобы британские партнеры отреагировали на нашу озабоченность по поводу законопроекта".

Брюссель надеется сохранить существующее Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Бруно Уотерфилд, брюссельский корреспондент "The Times"

"Нет ничего необычного в том, что люди ведут торговые переговоры. Посмотрите на количество споров между ЕС и США или с любой другой страной. Но эти переговоры — другие, они имеют более политический характер. Как себя чувствует переговорщик Барнье, когда смотрит в глаза лорду Фросту и доверяет ему? Придется принять ужасные решения, из-за которых европейские рыбаки могут потерять работу. Как можно ему доверять, если он хочет нарушить договор, пока на нем даже чернила не успели высохнуть".

Даррен Маккафри, Euronews

"Доверие чиновников Еврокомиссии подорвано. Оно и раньше-то было не полным. Похоже, и без того непростым переговорам нанесен новый ущерб. Сделка между Евросоюзом и Великобританией становится почти невозможной, а выход без сделки — наиболее вероятным исходом".

Мария Демерцис, экономист из университета Брейгеля

"Я думаю, что это первый раз, когда можно всерьез предположить, что сделки не будет. Я ожидала, что экономические интересы и другие интересы (ЕС и Великобритании) совпадают. С чем-то мы согласны, с чем-то нет, но мы больше теряем, не имея соглашения. Если сейчас происходят такие заявления, то, думаю, становится очевидным, куда мы движемся".

Вопрос об ирландской границе чуть не сорвал сделку по "брекситу" в прошлом году. Эта угроза снова кажется реальной.