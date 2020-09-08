Кончаловский привез в Венецию новую ленту о Новочеркасском расстреле

Завсегдатай Венеции Андрей Кончаловский привез на остров Лидо свою новую картину "Дорогие товарищи!" с его супругой, актрисой Юлией Высоцкой в главной роли. Обладателя двух "Серебряных львов" встречал сам художественный руководитель мостры Альберто Барбера.

Новая картина посвящена Новочеркасскому расстрелу 1962 года - выступлению рабочих электровозостроительного завода, которое было жестко подавлено силами армии и КГБ. Трагические события зрители увидят глазами убежденной коммунистки, участницы войны, у которой в неразберихе пропадает дочь.

За главную награду Венеции поборются Малгожата Шумовская и Михал Энглерт. Премьера польско-немецкой ленты "Снега больше не будет" состоится в рамках кинофестиваля в субботу.

"В современном обществе - не только польском, ведь этот фильм говорит в целом о Европе, об условиях жизни людей - чего-то не хватает, человек тоскует по душевной глубине", - отмечает Шумовская.

"Снега больше не будет" - это поэтическая комедия-драма. Украинский мигрант работает массажистом в Польше. Его клиенты богаты, но несчастны. А у него есть особый дар.

Всего восемь из 18 вошедших в основной конкурс фильмов сняты режиссерами-женщинами.