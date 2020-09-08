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Брюссельское бюро

Еврокомиссаром по торговле становится представитель Латвии Валдис Домбровскис

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 Мария Сашинская
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Еврокомиссаром по торговле становится представитель Латвии Валдис Домбровскис
Авторское право  STEPHANIE LECOCQ/EPA
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После перестановки в Европейской комиссии Ирландия потеряла ключевой пост. Теперь за торговую повестку блока будет отвечать представитель Латвии Валдис Домбровскис. Вопросами экономики и финансов займется Мейрид Макгиннес.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

"Я решила предложить Совету и Европейскому парламенту назначить миссис Макгиннесс на должность комиссара. Она будет отвечать за финансовые вопросы, финансовую стабильность и стабильность рынка. Ответственность за торговлю возьмет на себя исполнительный вице-председатель Валдис Домбровскис".

Решение было принято после того, как бывший комиссар Ирландии по торговле Фил Хоган ушел в отставку из-за скандала с нарушением соблюдения карантинных мер.

Назначение Мейрид Макгиннесс, видной фигуры в политике ЕС, позволяет Ирландии оставить за собой важный пост, и в то же время сократить гендерный разрыв в Еврокомиссии.

Ключевые торговые переговоры Евросоюз ведет с США, Китаем и Великобританией, выходящей из ЕС. Домбровскис может сыграть ведущую роль в этих процессах.

Прежде, чем официально занять свои должности, оба кандидата должны быть одобрены Европарламентом.

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