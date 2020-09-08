Еврокомиссия считает, что нового локдауна можно избежать

Экономика Евросоюза пытается прийти в себя после затяжного кризиса, вызванного пандемией. Между тем кризис еще далек от завершения, а случаи заражений COVID-19 продолжают расти в большей части Европы. Бизнес опасается нового локдауна и запретов, которые могут привести к еще большему экономическому ущербу.

На Брюссельском экономическом форуме вице-председатель Еврокомиссии рассказал, что, возможно, нового локдауна удастся избежать.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар

"Мы имеем дело с пандемией. Поэтому, в первую очередь, необходимо обратиться за советом к эпидемиологам. Мы делали это весной и делаем это сейчас. Пока эпидемиологи не дают рекомендаций вернуться к закрытию всего. Надеюсь, этого и не произойдет".

Еврокомиссия утверждает, что ЕС справляется с кризисом не так уж плохо.

Паоло Джентилони, еврокомиссар

"Если мы сравним ситуацию в Европе с ситуацией в США, то да, у нас есть проблемы на рынке труда и безработица, но это даже близко не стоит с тем, что происходит в Америке".

Даррен Маккафри, Euronews

"Что же тогда с восстановлением экономики? Восстановлением, при котором состоятельные люди и страны придут в себя быстрее тех, что беднее? При котором офисный работник сохраняет свою работу, а официант свою теряет, а Германия с большими финансовыми ресурсами чувствует себя лучше слабой Италии?".

По словам председателя Совета ЕС, Фонд восстановления предназначен для борьбы с подобным неравенством.

Шарль Мишель, председатель Совета ЕС

"Я убежден в нашем решении. Мы соберем 1,8 триллиона евро в следующие 2 года для поддержки всех государств-членов. Особенно это важно для наиболее пострадавших регионов и секторов экономики. Это лучшая демонстрация политической воли ЕС и большей европейской солидарности в будущем".

У Европы есть план по восстановлению бизнеса и возвращению рабочих мест, но континент продолжает сталкиваться с неопределенностью. Сработает ли план — будет известно в ближайшие месяцы.