На этой обложке изображены несколько известных человек, таких как, например, председатель Совета ЕС Шарль Мишель, с кожей, окрашенной в черный цвет. Цель издания была обратить внимание общественности на отсутствие бельгийцев африканского происхождения на ответственных должностях.

Главный редактор еженедельника объясняет, что издание преследовало только благие намерения.

Анн Софи Бейлли, редактор журнала Le Vif

"Для нас "перекрашивание" лиц в черный не имело целью высмеять или заклеймить. Это абсолютно не то, что мы хотели сделать. Никакого намека на издевательства или злой умысел. С другой стороны, мы должны быть реалистами и понимать, что это было воспринято именно так. Очевидно, мы упустили это из внимания".

Термин "blackface" относится к театральному гриму, зачернению лица для изображения чернокожего человека. Не раз уже публичным людям приходилось приносить за это свои извинения. Среди них, например, был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Активисты, выступающие против расизма, объясняют, почему обложка журнала так их расстроила.

Стефани Нгалуга, активистка против расизма

"Многих людей и меня лично оскорбила эта обложка Le Vif. Грим "blackface" – это один из очевидных пережитков колониальной истории и истории рабства, которая всегда дегуманизировала чернокожее население. Поэтому такая обложка шокирует".

Сотрудники бельгийской редакции, вдохновившись движением Black Lifes Matter, решили обратить внимание на то, что в Бельгии чернокожие мало представлены на ответственных постах как в политике, так в судебной системе и в СМИ. То же самое можно сказать и о европейских институтах. Еврокомиссия хочет это изменить.

Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам

"Обложка не совсем корректная, но тема, которая поднимается в статье, действительно важна. Многие люди считают, что быть европейцем — это значит быть белым. Та же проблема есть и в Еврокомиссии. Мы слишком белые. Я думаю, что это важная задача, которую нужно обсудить и решить, потому что нам нужно что-то делать. Мы должны представлять всю Европу".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала разработать план действий, чтобы Европа могла подавать пример.