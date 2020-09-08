Светлана Тихановская просит о помощи ПАСЕ

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская обратилась за помощью к Совету Европы. Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь выступила на онлайн-заседании Комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ и призвала членов международной организации ввести новые санкции против тех, кто, по ее словам, "отдает и исполняет преступные приказы", а именно - против представителей властей, причастных, по ее мнению, к фальсификации результатов выборов и нарушениям прав человека.

"Мирных протестующих незаконно задерживают, избивают, арестовывают, - отметила она, - Представителей оппозиции отправляют в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Их запугивают, им угрожают, их высылают из страны. На этот режим, на этого одного человека, отчаянно цепляющегося за власть, должно быть оказано международное давление".

Как ранее в аналогичном обращении к ООН Тихановская призвала оппонентов "к цивилизованному диалогу" для выхода из кризиса, подчеркнув, что Алекснадр Лукашенко не является легитимным президентом. Сам он уже не раз заявлял, что непрекращающиеся в республике протесты организованы из-за рубежа, у страны же нет никаких "серьезных проблем или сложностей".

Также выступивший в ПАСЕ глава Комиссии по международным делам нижней палаты Национального собрания Андрей Савиных отметил, что запрос в стране на перемены есть, но это дело внутренней политики: "Мы в парламенте готовы к этой работе и приветствуем самый широкий диалог по данному вопросу. Этот диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем посредничестве".

В первые дни протестов в августе были задержаны более 6 тыс. манифестантов. Пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. В последние дни за границу уехали несколько представителей оппозиции. На Украину силой пытались выдворить одного из ее лидеров Марию Колесникову, позже она была задержана.