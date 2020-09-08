В Риме открылась выставка "Бэнкси: визуальный протест"

В римском центре "Обитель Браманте" открылась новая выставка "Бэнкси: визуальный протест". В экспозиции свыше сотни работ знаменитого художника стрит-арта из частных коллекций. Большинство из них созданы в период с 2001 по 2017 годы. Некоторые представлены широкой публике впервые. Каждая - своего рода бунт.

"У работ Бэнкси есть скрытый смысл. Их можно понять по-разному. Сначала они могут показаться ироничными, смешными. Но если присмотреться, нам откроется совершенно иной мир, иной посыл, мощный социальный протест. В этом смысле он один из лучших среди современных мастеров," - говорит Наталья де Марко, куратор выставки.

Главные темы, которые исследует Бэнкси, - глобализация и война, политика и власть, потребительство и бедность. Сегодня работы анонимного андерграундного художника оцениваются в миллионы евро.

Выставка продлится до 11 апреля.