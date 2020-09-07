Гости Венецианского кинофестиваля напомнили зрителю об ответственности

На красной ковровой дорожке Венецианского кинофествиаля блистает Ванесса Кирби. Британская актриса, известная в первую очередь по роли принцессы Маргарет в сериале "Корона", прибыла на итальянский остров Лидо представлять аж две картины, вошедшие в основную конкурсную программу. Она заявляет, что приехала сюда не просто поучаствовать в празднике искусства, но и поддержать женщин-режиссеров, а также рассказать истории, о которых до сих пор кино молчало. И это для нее - большая ответственность.

В качестве исполнительного продюсера драмы "Фрагменты женщины" венгерского режиссёра Корнеля Мундруцо выступил Мартин Скорсезе. Главная героиня потеряла ребенка во время домашних родов, а теперь пытается переосмыслить свои отношения с мужем и матерью.

В центре снятой норвежкой Моной Фастволд ленты "Мир грядущий", чье действие разворачивается в Америке XIX века, запретное чувство: две фермерские жены борются за свое право любить так, как подсказывает им сердце.

Иранский режиссер Маджид Маджиди также напоминает зрителю об ответственности - за детей. Его новая картина рассказывает историю 12-летнего Али и его друзей, которые работают, а время от времени совершают мелкие преступления, чтобы прокормить свои семьи. Все меняется, когда им поручают найти сокровище на старом кладбище. По словам режиссера, фильм посвящен детям-жертвам современного рабства - 152 млн мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 17 лет.

Всего в основном конкурсе участвуют 18 лент.