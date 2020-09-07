Тунис: президент осудил нападение в Сусе

Президент Туниса Каис Саид осудил теракт, совершенный в курортном городе Сусе. Здесь в минувшее воскресенье трое предполагаемых исламистов протаранили на своей машине автомобиль сотрудников Национальной гвардии и убили одного из офицеров. Еще один был ранен. В ходе проведенной по горячим следам спецоперации, силовики уничтожили экстремистов.

Каис Саид, президент Туниса: "Народ Туниса, подразделения безопасности и вооруженные силы в состоянии защитить каждый дюйм своей родины и обеспечить общественную безопасность. Я не знаю конкретных замыслов тех, кто совершил этот террористический акт, но этим людям им не удавалось достигать своих целей в прошлом и не удастся в будущем. Их мечты разобьются вдребезги. Осуществить их наш народ не позволит".

Город Сус не впервые столкнулся с актом терроризма. Двадцать шестого июня 2015 года в Сусе результате стрельбы на пляже погибли 38 человек. Еще 39 получили ранения.