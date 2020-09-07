Депутаты Европарламента рассказали о приоритетах ЕС

С окончанием летних каникул депутаты Европарламента вернулись к своим обязанностям в Брюсселе. Пандемия коронавируса изменила не только правила работы в здании Европейского парламента, но и повлияла на политический ландшафт. Какие сейчас приоритеты у евродепутатов и как они изменились с начала года?

Брандо Бенефеи, евродепутат

"Сегодня Евросоюз слишком медленно реагирует на ситуацию, хотя, надо признать, он довольно быстро отреагировал на кризис с COVID-19. Я считаю, что нам нужно быть сильнее, если мы хотим решать будущие задачи. Нам необходимо усиливать Европейский парламент и Европейскую комиссию. Это то, над чем мы обязательно будем работать".

Многие депутаты сходятся во мнении, что усилия блока должны быть лучше скоординированы.

Лидия Перейра, евродепутат

"Должен быть диалог. Эта пандемия показала, что если есть координация, то мы быстрее получаем ответы и решаем вызовы, с которыми сталкиваемся. Я считаю, что диалог нужен, чтобы избежать тех же ошибок, которые мы совершили на первом этапе пандемии. Необходимо скоординировать усилия".

Другие евродепутаты считают, что следует сосредоточить внимание на готовности Европы к климатическому кризису, инвестируя в новые технологии.

Ева Майдел, евродепутат

"Нам необходимо обеспечить экономическую конкурентоспособность. Я думаю, что единственный способ это сделать – убедиться, что стоимость альтернативных источников энергии не слишком высока для потребителей. Мы должны использовать уже существующие низкоуглеродные технологии, такие, как с газ и ядерная энергия, чтобы гарантировать доступные цены".

И все же главным приоритетом для многих европарламентариев остается Фонд восстановления после COVID-19. Эта инициатива будет иметь решающее значение для экономического благополучия ЕС. Кто-то из парламентариев даже видит в текущем кризисе возможность для современной Европы.

Брандо Бенефеи, евродепутат

"Я думаю, коронавирус дал нам возможность увидеть более сплоченный, зеленый континент с большей социальной справедливостью. И думаю, что нам нужно двигаться в этом направлении, иначе реального восстановления не будет".

Какими бы ни были приоритеты европарламентариев, следующие несколько месяцев могут определить будущее ЕС на многие годы вперед.