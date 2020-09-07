Большой театр открыл новый сезон

Театр пуст, но ложи уже блещут, Большой наводит последние штрихи к перед третьим звонком.

Нынешний, уже 245-ый сезон, особый. Особое и настроение.

Об этом - прима-балерина Светлана Захарова.

Весной она выходила на сцену, но танцевала перед пустым залом, и танцовщица говорит, что это был для нее необычный творческий опыт.

В работу включились и балетная, и оперная труппы, в репертуаре главного театра страны - лучшие образцы классических произведений.

Примадонна Анна Нетребко вышла на сцену Большого в партии Елизаветы Валуа в опере Верди Дон Карлос. Знаменитая на весь мир своим редкостным по красоте сопрано певица рассказала, что помощь в том, чтобы театр открылся, оказали очень многие. И что она рада участвовать в открытии столь необычного сезона.

А покровитель искусств Апполон, как обычно, управляющий своей квадригой, приветствует возвращение Большого...