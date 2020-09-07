Берлин ждёт ответов от Москвы

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось. Его вывели из медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. В берлинской клиники "Шарите" сообщили, что Навальный реагирует на обращения, но долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить".

Немецкие эксперты утверждают, что в организме Навального обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские врачи настаивают, что причина болезни кроется в нарушении обмена веществ.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил: "В первые восемь часов момента пребывания пациента в станционаре проведено химико-токсилогическое исследование в трех независимых лабораториях Никаких токсикантов, включая такие сильные яды как фосфорорганические соединения, не было выявлено ни в крови, ни в моче".

Между тем в кабмине ФРГ сообщают, что Берлин может поменять свою позицию по строительству газопровода "Северный поток - 2" в зависимости от дальнейших действий России. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайбер заявил, что Берлин все еще ждет ответов от Москвы, а канцлер Ангела Меркель не исключает введение санкций.

"Это не произойдет за три или четыре дня. Процесс может занять немного больше времени. Пока мы не обсудим с нашими партнерами вопрос того, как реагировать на заявления России. Нужно выделить для этого процесса необходимое время, поэтому призываю вас проявить терпение".

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным произошедшее с Навальным. В Кремле заявляют, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией/