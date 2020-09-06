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США

"Бунт" в Портленде: десятки арестованных

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 Ирина Шелудкова
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Акция протеста в Портленде
Акция протеста в Портленде   -   Авторское право  AP Photo/Noah Berger
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В американском Портленде десятки людей арестованы в результате беспорядков и стычек с полицией — таковы итоги 100-й по счету ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия.

Уже в начале вечера в стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью. Полиция объявила бунтом несанкционированную акцию протеста и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике власти города и штата Орегон за неспособность справиться с насилием на улицах. Ситуация обострилась после убийства мужчины, который, по неофициальным данным, являлся сторонником праворадикальной группировки. через несколько дней при задержании в штате Вашингтон был застрелен подозреваемый — сторнник американских антифашистов.

Между тем в Портланде собрались вооруженные последователи ультраправые движения. в понедельник они проведут демонстрацию в поддержку Трампа.

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