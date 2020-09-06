Супертайфун приближается к югу Японии

Япония готовится к удару стихии. Ожидается, что супертайфун "Хайшэнь" достигнет южного региона страны в ночь с воскресенья на понедельник. Свыше 7,5 миллионов жителей южных и юго-западных областей получили указание либо рекомендацию местных властей эвакуироваться. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил об угрозе затопления масштабных территорий из-за разлива рек. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о возможности выпадения 600 мм осадков за сутки.

Отменены свыше 550 внутренних авиарейсов. Железнодорожный оператор JR West ("Джей-ар уэст") приостанавливает с понедельника движение скоростных поездов в регионе. Не выйдут на работу сотрудники крупных национальные компании.

В регионе из-за разрыва линий электропередачи без электроснабжения остались свыше 85 тысяч домов.

Юго-западная часть Японии только что перенесла удар тайфуна "Майсак".