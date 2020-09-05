США: голоса в конвертах

Власти штата Северная Каролина первыми в США начали рассылку бюллетеней для голосования по почте на предстоящих 3 ноября президентских выборах. Бюллетени получат избиратели, запросившие этот документ. Вернуть заполненный бланк можно по почте, либо оставить его на избирательном участке, откуда он будет передан в окружной совет по выборам. Заочное голосование становится все более популярным.

Грег Флинн, председатель избиркома округа Уэйк: "По состоянию на вчерашний день у нас было 108 тысяч запросов на бюллетени. В 2016 году мы получили в целом 28 тысяч запросов. Так что, множество людей заинтересованы в голосовании по почте.

Действующий президент США и кандидат на пост главы государства на выборах 2020 года республиканец Дональд Трамп неоднократно выражал опасения, что результаты выборов будут сфальсифицированы при помощи голосования по почте. Кроме того Трамп считает, что эта система слишком уязвима для внешнего вмешательства и манипуляций. В Демократической партии США (кандидат в президенты от демократов Джо Байден) заочное голосование поддерживают и считают безопасным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.