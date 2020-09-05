Жители Малаги требуют обезопасить школы от COVID-19

В Малаге, портовом городе испанской области Андалусия, прошла акция протеста против мер принимаемых региональным правительством по защите населения от коронавирусной инфекции в связи с наступившим учебным годом. По мнению протестующих, в школах слишком много учеников и слишком мало учителей.

«В классе моего сына – 25 учеников, – говорит мама школьника Сусана Руби Кларос. – Ему 6 лет. При всём желании уследить за 25 учениками невозможно. Они не могут быть в безопасности».

Требования родителей поддерживает профсоюз учителей, которые подчёркивают, что безопасную дистанцию может обеспечить только классы с меньшим количеством учеников.

«Когда начнутся заражения, школы придется закрыть со всеми вытекающими последствиями. Мы не сможем преподавать очно, а ведь это единственный способ давать качественное образование», – считает школьный учитель Хосе Мануэль Лопес.

По мнению оппозиции, проблему можно решить только трудоустроив большее количество учителей. По этому показателю, Андалусия, где у власти правая оппозиция, заметно отстаёт от других регионов Испании.