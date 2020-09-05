Белград-Приштина: шаг навстречу друг другу

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти подписали в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о нормализации экономических отношений. Как сообщается, оно предполагает, в частности, инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру. Белград также взял на себя обязательство переместить свое посольство в Иерусалим, а Косово и Израиль согласились установить дипломатические отношения.

Авдулах Хоти охарактеризовал соглашение с Сербией как "замечательный момент" для всех Балкан. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что между Белградом и Приштиной по прежнему существует много разногласий, но отметил, что подписание договоренности стало огромным шагом вперед. Вучич выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу и его команде за посреднические усилия.