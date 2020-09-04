Тысячи абитуриентов Узбекистана сдают экзамены на улице

Эти вступительные экзамены в ВУЗы Узбекистана, скорее всего, войдут в историю. Из-за пандемии их решили проводить на улице. Для тестирования абитуриентов подготовили 40 площадок на стадионах, в парках и скверах, каждую разделили на десятки секторов. Чтобы успеть провести приёмную кампанию в таких условиях за две недели пришлось сократить количество вступительных испытаний — с пяти до двух.

Из-за того, что всё происходит под открытым небом, многое зависит от погоды. Абитуриентам долгие часы приходится проводить на солнце, — в виде исключения разрешено сидеть в головном уборе, но всё равно очень жарко. Ещё одна особенность этих экзаменов — они могут быть отменены в последний момент из-за дождя.