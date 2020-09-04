Более тысячи гектаров леса горят в Ростовской области

Обновление: Лесные пожары в Тарасовском районе Ростовской области локализованы на трёх из четырёх участков, — сообщает МЧС.

В Ростовской области увеличивается площадь лесных пожаров. Только в Тарасовском районе к утром в пятницу горела 1 тыс. га угодий, — сообщил региональный департамент лесного хозяйства. Накануне была информация о 700 га, охваченных огнём. Ситуация осложняется сухостью и сильным порывистым ветром, которые способствуют дальнейшему быстрому распространению пожаров.

МЧС в этих условиях сообщает о намерении усилить свою группировку в Ростовской области. На тушение лесных пожаров направили шесть специализированных вертолётов и самолётов. Согласно этим данным, к борьбе с огнём привлечены около 500 человек, задействованы 130 единиц техники.

Из-за пожаров в трёх районах Ростовской области — Каменском, Красносулинском и Тарасовском — был введён режим чрезвычайной ситуации. В областной администрации сообщают, что огнём повреждены десятки строений, в том числе жилые дома. Один человек погиб, около 50 пострадали.

Наиболее вероятными причинами лесных пожаров называют неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.