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Cult

Rendez-vous: путеводитель по культурным событиям Европы

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Rendez-vous: путеводитель по культурным событиям Европы
Авторское право  from Euronews video
 Мария Горковская
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Одна из самых ярких европейских выставок нынешнего сезона продлена до 2 ноября. Парижский Большой дворец предлагает посетителям перенестись из коронавирусной реальности в виртуальную - 79 г. до н.э. - и совершить иммерсивное путешествие по античному городу Помпеи, вплоть до его "последнего дня". Инсталляция - это еще и невероятный синтез археологии и технологий. В программе панорамные проекции, звуковые эффекты, 3D-реконструкции и интереснейшие находки, сделанные в ходе раскопок последних лет.

Венецианские музеи ждут туристов. Палаццо Веньер дей Леони вернулся к обычному режиму работы, но с новыми правилами. Взглянуть на шедевры Кандинского, Магритта, Поллока, Малевича, Эрнста из коллекции Пегги Гуггенхайм теперь можно, только предварительно купив билет онлайн, на расстоянии не более метра от других любителей современного искусства.

Жители Берлина, бетонные ландшафты, пригородные пустоши и пищевые продукты. В музее современного искусства "Гамбургский вокзал" открылась выставка работ Михаэля Шмидта. Ретроспектива - это еще и попытка осмыслить творческий путь одного из классиков немецкой послевоенной фотографии, который более четверти века документировал непростую историю родного города.

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