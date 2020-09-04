Протестующие вернулись в центр Софии

Участники антиправительственных демонстраций в Болгарии вновь перекрыли улицы и разбили палатки в центре Софии. В акции приняли участие тысячи людей. Протестующие прошли шествием до площади Независимости, где перед зданием правительства прошёл митинг.

Акция была организована после того, как утром в четверг полиция объявила, что «очистила» центр Софии от протестующих и их палаточного лагеря. Перед этим в ходе уличных противостояний между демонстрантами и правоохранителями ранения и травмы получили десятки людей. МВД сообщало более чем о сотне пострадавших полицейских.

Выступления под лозунгами за отставку премьер-министра Бойко Борисова и генпрокурора Ивана Гешева проходят уже два месяца. Полиция несколько раз вытесняла участников бессрочного протеста с центральных улиц Софии. Акция, которая прошла в ночь на пятницу, завершилась без серьёзных инцидентов. Как передаёт ТАСС, после митинга демонстранты сами убрали палатки и разблокировали улицы.