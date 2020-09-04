НАТО об отравлении Навального: "К России есть серьезные вопросы"

Послы стран НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить подозрения в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Ранее на этой неделе Германия объявила, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", и что российские власти могут быть к этому причастны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

"Есть неопровержимые доказательства того, что г-н Навальный был отравлен с помощью нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Союзники по НАТО согласны с тем, что к России теперь есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия в рамках беспристрастного международного расследования".

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский считает, что расследование не будет нейтральным.

Сергей Лагодинский, евродепутат

"В ситуации, которая сложилась сейчас с российской государственной системой, мы не сможем провести нейтральное, прозрачное и независимое расследование, потому что этого никогда не было. Это не первое подобное дело, но, я надеюсь, что оно будет последним".

Москва, однако, заявляет, что Россия не получила никаких доказательств отравления. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что стране нечего скрывать.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из Евросоюза, из Германии, планирует ли г-жа Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить. Планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос генеральной прокуратуры поступил".

Евросоюз тем временем готов рассмотреть вопрос о наложении санкций.

Сергей Лагодинский, евродепутат

"Я считаю, что важны точечные санкции, когда речь идет не о наказании чьего-либо населения, не о гражданах России, с которыми мы, конечно, чувствуем солидарность и дружим. Санкции должны коснуться правящего класса и олигархов".