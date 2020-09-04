Новая волна COVID-19 в Европе

В Европе продолжают возникать новые вспышки коронавирусной инфекции. Наиболее значительный прирост подтверждённых случаев зафиксирован в Испании и Франции. В Испании резко возросло и число летальных исходов: за последние сутки там умерли более 180 человек. Всего за время распространения COVID-19 по Земле его жертвами стали более 876 тысяч человек.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, остановить пандемию с помощью вакцинации не получится до середины следующего года.

Хорошая новость в том, что производители уже держать пари на то, какая из вакцин будет запущена в производство. Они уже работают над тем, как расширить производство вакцин, как только станет ясно, какие из них будут приняты на вооружение. Это происходит одновременно, что очень радует и показывает огромное желание по всему миру приблизить долгожданный день. Маргарет Харрис официальный представитель ВОЗ

Многие города Франции сделали ношение медицинских масок в общественных местах обязательным. В Эльзасе это правило было оспорено в административном суде, который обязал местные власти до 7 сентября изменить требования так, чтобы они не ущемляли без необходимости личную свободу.

В Дании резкий рост числа заражённых среди студентов вынудил руководство одного из вузов, расположенных в центре страны, отправить на карантин более 1000 учащихся. В центре университетского кампуса был развернута мобильная лаборатория для тестирования на коронавирус. Лекции и семинары будут проходить в онлайн-режиме.

В Лондоне власти распорядились расширить тротуары за счет проезжей части, чтобы помочь пешеходам держаться друг от друга на безопасной дистанции. В Британии фиксируется самый высокий прирост инфицированных за последние четыре месяца. Самыми заразными столичными районами признаны Кенсингтон и Челси.