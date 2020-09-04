COVID-19: тревожная осень в Европе

Правительство Соединенного Королевства намерено выделить полмиллиарда фунтов стерлингов - это почти 600 миллионов евро - на проведение экспресс-диагностики КОВИД-19. Речь идет о населении крупных агломераций. Прежде всего проверке подвергнуться те, кто живет в Манчестере и в графстве Хэмпшир. Цель - выявление бессимптомных вирусоносителей с тем, чтобы обуздать эпидемию.

Власти также обратились к родителям школьников и студентов - разработчикам вакцины требуется молодежь, чтобы успешно завершить вторую фазу испытаний противокоронавирусной вакцины.

В преддверии "бархатного сезона", когда на отдых в теплые страны отправляются главным образом пожилые люди, официальный Лондон объявил, что возвращающиеся из Португалии не будут подвергаться карантину, однако власти Уэльса и и Шотландии предпочли ввести для этих людей двухнедельную самоизоляцию.

В Румынии, где зарегистрированы свыше 90 тысяч инфицированных, университеты начинают учебный год в обычном режиме, открывая кампусы и аудитории для студентов.

В Греции начал действовать двухнедельный карантин в лагере беженцев на острове Лесбос. В середине недели там был обнаружен первый инфицированный. В этом центре приема, рассчитанном на две с половиной тысячи человек в настоящий момент в скученных условиях живут почти 13 тысяч мигрантов.