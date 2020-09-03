Время перемен в Венеции

На открытии 77-й Венецианского кинофестиваля блистала британская актриса Тильда Суинтон. В ходе торжественной церемонии председатель жюри австралийская актриса Кейт Бланшетт вручила ей почетную награду "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Тильда Суинтон также представит на фестивале короткометражную экранизацию пьесы Жана Кокто "Человеческий голос" испанского режиссера Педро Альмодовара, в которой сыграла главную роль.

Впервые за 11 лет киносмотр открылся показом итальянской картины Это драма из внеконкурсной программы режиссера Даниэле Лукетти "Фамильный узел". В основной конкурс в этом году вошли 18 фильмов, в том числе первая за долгое время лента из Индии режиссера Чайтаньи Тамхане "Ученик". Всего в программу включены 65 картин из 50 стран.

"Нынешний фестиваль можно назвать уникальным. Не только потому что он проходит вопреки пандемии, с соблюдением мер социального дистанцирования и невиданным до этого разграничением между любителями кино и главными героями мероприятия, но также и потому, что происходящее стало возможностью для перемен. По сравнению с прошлым годом на этот раз в программе меньше известных имен. И еще одна важная новость — среди режиссеров в этом году больше женщин", — передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

Венецианский кинофестиваль завершится 12 сентября.