Театральный Лондон: как пережить пандемию

Пандемия заставила замереть лондонский Вест-Энд. Сегодня знаменитый во всем мире театральный район все еще не может порадовать соскучившуюся по искусству публику широким выбором постановок. В сентябрьской афише лишь несколько мюзиклов.

Из-за введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом и, в частности, необходимости соблюдения социальной дистанции, количество мест в зрительных залах резко сократилось, как и доходы театров. Многие из них до сих пор так и не вышли из карантина

"Театры, которые заполняют залы лишь на 30%, не выживают. Мы пока держимся только благодаря тому, что у нас в запасе уже был готовый спектакль. Мы вернулись к нему. Театры должны заработать в полной мере – это залог нашего выживания. Мне кажется, мы смогли доказать, что театр – безопасное место, публика внимательно относится к нашим рекомендациям", - говорит Уильям Вилладж, директор Театра под Открытым Небом в Риджентс-парке.

Ежедневно актеры и вся постановочная группа Театра под Открытым Небом – всего около 60 человек - сдают тесты на COVID-19. Шаг необходимый, но не всякой труппе по карману.

"Правительство должно помогать театрам в проведении тестов, это обходится продюсерам слишком дорого. Сами же анализы не должны брать во время репетиций", - Морган Янг, режиссер-постановщик.

В театрах недовольны и своего рода карантинной дискриминацией в сфере культуры. Правительство ранее освободило участников ряда международных кино- и ТВ-проектов от обязанности самоизолироваться на две недели после прибытия в Великобританию. На работников сцены данные новшества не распространяются.

"Известный американский художник по свету, обладатель множества наград Кен Биллингтон был вынужден сесть на двухнедельный карантин српазу после того, как спустился с трапа самолета. Но если бы он работал в кино или на телевидении, делать ему бы этого не пришлось", - говори Майкл Роуз, музыкальный продюсер.

По прогнозам экспертов, в 2020 году культурно-развлекательная индустрия Великобритании недосчитается из-за пандемии примерно 86 млрд евро