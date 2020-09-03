Лампедуза: лагерь беженцев закрывают

На Лампедузе временно закрывают центр по приёму мигрантов "Контрада имбриакола". Его обитателей переместят на паромы, переоборудованные в карантинные суда. В первую очередь это сделано ради санитарной безопасности: многие мигранты отказываются соблюдать карантин и попросту сбегают из лагеря. С борта парома это сделать сложнее.

Несколько дней назад власти Лампедузы пригрозили ус троить всеобщую забастовку, если не будет сделано хоть что-нибудь.

Джан-Лоренцо Маринезе, управляющий миграционного центра:

"Этим летом, с 1-го июня по сегодняшний день, мы приняли 9000 человек. А в МВД говорят о том, что всего прибыли 18 тысяч мигрантов. То есть мы в одиночку обеспечиваем половину всех прибывающих в страну".

В центре, рассчитанном на 192 места, постоянно обитают не менее тысячи нелегалов. Власти Италии в последние дни обсуждают меры помощи жителям Лампедузы. В частности, правительство готово отстрочить для островитян выплату налогов до конца следующего года.