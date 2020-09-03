Вакцина от COVID-19: кто первый ее получит?

Фармацевтическая промышленность не только усердно работает над созданием вакцины против COVID-19, но и делает все, чтобы защитить свой бизнес в случае судебных исков. Соответствующие положения фармкомпании включают в контракты, переговоры по которым ведутся с Еврокомиссией. Бизнес хочет разделить ответственность в случае, если вакцина вызовет нежелательные побочные эффекты, об этом сообщил представитель Еврокомиссии.

Вивиан Лунела, представитель Еврокомиссии

"В наших интересах получить вакцину как можно скорее, поэтому мы включили в контракты условия для компенсации производителям в случае определенных обязательств".

Фармацевтический сектор утверждает, что в интересах самих пациентов, хочет предотвратить длительные судебные разбирательства.

Энди Поури-Смит, представитель Европейской федерации фармацевтических предприятий (EFPIA)

"Правительства могут создать фонд и управлять им. В случае негативной реакции на определенную вакцину, граждане могут быть уверены, что быстро получат доступ к этим средствам".

Эксперты осуждают отсутствие прозрачности и считают важным знать, какие именно положения содержатся в контрактах. На карту поставлено доверие к новой вакцине.

Яннис Нацис, представитель Европейского альянса общественного здравоохранения

"Излишне говорить о том, что это важно! Это важно как для общественного доверия к вакцине, к действиям властей в чрезвычайных ситуациях, так и для безопасности пациентов. Это очень деликатные вопросы, которые не должны обсуждаться бюрократами за закрытыми дверями".

Тем временем Еврокомиссия ведет переговоры с фармацевтическими компаниями от имени государств-членов. Цель – закупка вакцины на лучших условиях.

Уже подписан контракт с компанией AstraZeneca на приобретение 300 миллионов доз. С еще четырьмя фармкомпаниями заключены предварительные договоры о закупках (Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, Curevac и Moderna).

Предполагается, что государства-члены получат количество доз, пропорциональное их населению. Но эксперты полагают, что в этой гонке победят далеко не все.

Эллен Хоен, эксперт по лекарственной политике

"Что меня по-прежнему беспокоит, так это то, что богатые страны могут взять на себя обязательства по закупкам, в то время как страны победнее не имеют такой возможности".

Европейская комиссия пытается избежать этого, финансируя международную инициативу COVAX, цель которой – равный доступ к вакцине от COVID-19 для всех стран.