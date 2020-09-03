Снова в школу: новые правила и ограничения в ЕС

В европейской школе в Брюсселе все готово к началу нового года. В этот раз все будет немного по-другому.

Марла Кандон, учитель

"Парты стоят рядами. Для меня, ирландского учителя, это непривычно. Я бы разделила учеников на группы по 4-6 человек, чтобы они могли бы заниматься вместе, но, к сожалению, необходимо соблюдать дистанцию. Учительский стол и доска так же теперь находятся на расстоянии".

В этой европейской школе учатся дети сотрудников учреждений Евросоюза. 4400 школьников со всей Европы поделены на 8 языковых групп, но часто пересекаются на общих занятиях. Родители и раньше жаловались, что школу посещает больше учеников, чем она может вместить, а во время пандемии это беспокойство только усилилось.

Кэтрин Мэт, председатель ассоциации родителей

"В общих зонах, например, здесь или в столовой, в обеденное время и на переменах собирается очень много детей. И это огромная проблема. Как справиться с переполненностью, когда пересекаются ученики из разных стран? Мы надеялись получить хоть какие-то разъяснения, особенно к началу учебного года".

Директор школы объясняет, что следует бельгийским правилам. Ученикам следует носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Брайан Гоггинс, директор школы

"Наша основная задача – вернуть учеников в классы, снизить уровень беспокойства самих школьников, родителей и учителей, и, в конечном счете, вернуться к обычному школьному расписанию и нормальному режиму дня".

Некоторым ученикам придется пропустить первые дни в школе. Лео и Марк только что вернулись из своей родной страны, Испании. Согласно бельгийским мерам безопасности, они должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Их мама говорит, что ездить к семье в Испанию теперь будет сложнее.

Ана Торрес Фрайле, мама школьников

"Мы больше не сможем ездить домой так же часто, но, думаю, все научились подстраиваться под ситуацию за эти месяцы. Будем продолжать это делать!"

Сфера образования по всему миру одной из первых ощутила на себе негативные последствия пандемии COVID-19.