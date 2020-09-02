"Меньше звезд и меньше гламура". В среду стартует Венецианский фестиваль

Первое кинособытие мирового масштаба с начала пандемии... В среду открывается старейший фестиваль - Венецианская мостра.

За "Золотого льва" поборются 18 картин. Всего в форуме примут участие 65 лент из 50 стран. Председателем международного жюри в этом году стала голливудская актриса Кейт Бланшет.

"Мы должны выйти из дома, мы должны пойти в кино, мы должны снова снимать хорошие фильмы. Кинематограф не может позволить себе и дальше оставаться на карантине. Нужно начать все сначала, принимая все необходимые меры безопасности, и сделать это возможно. Надеюсь, этот фестиваль покажет, что мы в состоянии снова организовывать крупные мероприятия и ходить в кинотеатры, не рискуя здоровьем", — говорит директор Мостры Альберто Барбера.

По его признанию, “в этот раз на фестивале будет меньше звезд и меньше гламура”. Места в зрительных залах будут заполнены только на половину. Гости должны будут носить маски как в театрах, так и снаружи, и соблюдать дистанцию. На входе у всех будут измерять температуру. Но Барбера надеется, что гости фестиваля в скором времени привыкнут к этим мерам и смогут наслаждаться фильмами, как в прежние времена.