Макрон - защитник права на богохульство

"Tout ça pour ça" ("Все это, за это") : Французский журнал "Шарли Эбдо" в новом выпуске перепечатал карикатуры на пророка Мухаммеда пятилетней давности, из-за которых издание стало мишенью джихадистов. Публикация подготовлена к началу судебного процесса по делу о теракте против сатирического еженедельника. Французский лидер Эммануэль Макрон напомнил, что в стране, начиная с III Республики, "есть свобода богохульства".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я считаю, что президент Франции не должен критиковать выбор редакции, журналиста, редактора — никогда. Потому что у нас существует свобода прессы, которую вы все искренне поддерживаете. Во Франции существует и свобода богохульства. Она тесно связана со свободой совести. Я, со своей стороны, готов защищать все эти свободы".

Нападение на редакцию "Шарли Эбдо" произошло 7 января 2015 года. Братья Саид и Шериф Куаши убили 12 человек. Погибли известные карикатуристы - Шарб, Жан Кабю и Жорж Волински. В дальнейшем злоумышленники были ликвидированы. 8 января Амеди Кулибали застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, 9 января совершил захват магазина "Ипер кашер". Жертвами стали четыре человека. Кулибали был уничтожен спецназом.