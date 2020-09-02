Кризис в Болгарии: массовые антиправительственные протесты

Болгарский парламент начал осеннюю сессию на фоне самой массовой за последние два месяца антиправительственной акций протеста. У здания парламента манифестация переросла в стычки с полицией. Несколько человек задержаны, десятки пострадавших доставлены в больницу.

Участники протестов обвиняют власти в коррупции и призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовом. На заседании парламента с таким же требованием выступил президент Болгарии Румен Радев.

Комментирует политический эксперт Христо Панчугов (Новый Болгарский университет, София):

"Премьер-министр пока не ответил на вопросы, с которыми к властям обращаются протестующие. Зная о влиянии олигархов, после скандальных фотографий с премьер-министром, нужно понять кто действительно играет ведущую роль в этом правительстве. И пока на эти вопросы не будут получены ответы, акции протеста не прекратятся".

Бойко Борисов пообещал уйти в отставку, если парламент одобрит его предложения по внесению изменению конституции страны. Выступая в парламенте, президент Болгарии призвал депутатов отклонить эти планы. По его словам, люди вышли на улицу не ради новой конституции, а из-за коррупции. Перед речью главы государства представители правящей коалиции демонстративно покинули зал заседаний.

Болгария вступила в состав ЕС в 2007 году. В рейтинге самых коррумпированных стран Евросоюза Transparency International Болгария занимает первое место.