Польша вспоминает жертв Второй мировой войны. Памятные мероприятия в 81-ю годовщину немецкого вторжения начались в Гданьске на мысе Вестерплатте. В церемонии принял участие президент Польши Анджей Дуда. Залпы орудий немецкого крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», которые стали первыми выстрелами второй мировой, он назвал «предупреждением всему миру о сути империализма и агрессивной политики».

По оценкам Института национальной памяти Польши, за годы Второй мировой войны были убиты около 6 миллионов граждан страны.