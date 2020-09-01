На фоне пандемии спрос на золото растет

Пока коронавирус держит в напряжении мировые рынки и центробанки, золото продолжает активно расти в цене. В прошлом месяце стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум, превысив 2000 долларов за унцию. До этого рекордной была цена в примерно 1921 доллар за унцию (2011 г.). В целом с начала года золото подорожало почти на 30%.

В связи с сохраняющейся неопределенностью на фоне пандемии инвесторы стремятся уберечь капитал и перекладывают его в защитные активы, отмечают аналитики.

"Рост или падение цен - это реакция рынков на различные катаклизмы. Золото подорожало из-за коронавируса, потому что люди беспокоятся, фондовые рынки, акции падают, процентные ставки снижаются. Как прежде нефтяные кризисы и войны, сегодня пандемия заставляет людей искать такую "безопасную гавань"", - отмечает Оливер Тэмпл, сооснователь Gold Investments.

Пока инвесторы активно вкладываются в золото, некоторые стремятся воспользоваться моментом и повыгоднее его продать.

"Количество продаж за последние 4-6 недель значительно выросло. Обычно речь идет о сделках на сумму в 500-1500 фунтов стерлингов. Но в последние пару мы не раз видели совсем иные цифры", - говорит Джеймс Константину, владелец ломбарда Prestige Pawnbrokers.

Эксперты напоминают, времена финансовых трудностей - "золотые" для ломбардов. Они уверены, что новые рекорды впереди.

На фоне пандемии спросом пользуются и другие благородные металлы — серебро, платина и палладий.