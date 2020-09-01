Протесты в Болгарии: как начать следовать верховенству права?

Почти два месяца жители Болгарии выходят на улицы. Они требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова. Протестующие, среди которых есть представители разных слоев общества, говорят, что они не согласны с политикой главы государства, который занимает свой пост с 2009 года. Среди недовольных – Вержиния, инженер-программист из Софии и ее друзья.

Вержиния, протестующая

"У многих людей хорошая профессия и хороший уровень жизни. Они хотят жить в нормальной стране без коррупции".

Согласно индексу восприятия коррупции, Болгария – это самая коррумпированная страна в ЕС. И самая бедная. Коррупционные скандалы заставляют все больше молодых людей выражать недовольство и выходить на улицы.

Явор, протестующий

"Люди просто хотят увидеть какие-то изменения. Они не уверены, какие именно, и не уверены, кто должен прийти на смену нынешнему правительству, но единственное, что объединяет всех, - это желание, чтобы нынешнее правительство ушло".

Состояние демократии и верховенства права в Болгарии обсуждалось на прошлой неделе в Европейском парламенте на закрытом заседании под председательством нидерландского евродепутата Софи Инт Велд. Она призвала болгарские власти предоставить дополнительные разъяснения, а Еврокомиссию — перестать закрывать глаза.

Софи Инт Велд, евродепутат

"Если мы хотим поддержать людей в Беларуси, которые требуют демократии, верховенства закона и основных прав, то мы сами должны быть безупречными. Я думаю, что Европейская комиссия и г-жа фон дер Ляйен должны показать, что они не только поддерживают демократию за пределами ЕС, но и твердо отстаивают верховенство закона внутри Европейского союза".

Ситуация в Болгарии не простая для ЕС. У премьер-министра страны есть поддержка в Брюсселе. Он – постоянный член Европейской народной партии, крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

Аманда Пол, сотрудник Центра европейской политики

"Для государств-членов ЕС это всегда деликатный вопрос. Мы видели похожие истории в Венгрии и Польше. Тогда, возможно, реакция Евросоюза была не такой быстрой, как могла бы быть. И все потому что эти страны — часть европейского клуба, что усложняет ситуацию".

Тем не менее протестующие в Болгарии не собираются уходить с улиц пока не добьются своих требований.

Явор, протестующий

"Даже если мы не добьемся отставки правительства, то увидим рождение гражданского общества, рождение нового образа мышления. И это очень важно".

Срок полномочий Бойко Борисова истекает в начале 2021 года.