Пандемия усугубила проблему гендерного неравенства

На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, в мире усугубляется проблема гендерного неравенства. Об этом на глобальной виртуальной встрече с активистками и представительницами женских НПО заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Пандемия еще раз напомнила нам о том, что мы уже знали: в мире по-прежнему доминируют мужчины. Большинство медработников - женщины, констатировал, в частности, Гутерриш. В борьбе с COVID-19 они находятся на передовой линии. Вместе с тем, их зарплаты и условия труда не соответствуют выполняемой ими жизненно важной роли.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Средства индивидуальной защиты часто делают с учетом параметров среднестатистического мужчины, и поэтому риск заражения среди женщин-медиков выше. И хотя от 70% до 90% медработников – женщины, они занимают менее 30% руководящих постов в секторе здравоохранения".

Вспышка коронавируса и последующее закрытие школ лишний раз продемонстрировали: женщины выполняют значительно бОльшую часть неоплачиваемой работы по уходу за детьми и другими членами своих семей. Кроме того, во время карантина участились случаи гендерного насилия: женщины оказались буквально "заточены"в четырех стенах со своими обидчиками. Гутерриш призвал сделать защиту женщин приоритетом в национальных планах по преодолению последствий COVID-19.

Это далеко не весь перечень проблем. В бедных странах во время пандемии девочки перестают ходить в школу. Существует риск, что они уже никогда не вернуться за парты, и могут стать жертвами насилия или эксплуатации. По мнению экспертов, на то, что бы вернуться к прежним достижениям в сфере гендерного равноправия, понадобятся годы.