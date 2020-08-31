Беспорядки в городах США: демократы обвиняют Трампа

Беспорядки в находящихся под управлением демократами городах США можно прекратить только силой. Такое мнение высказал президент Дональд Трамп, говоря о прокатившейся по всей стране волне насилия, в том числе в Портленде (штат Орегон). Здесь в ходе столкновений участников акции протеста "Жизни черных имеют значение" и сторонников Трампа погиб человек.

Трамп раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера: "Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать!" - заявил президент.

Демократы обвинили Трампа в попытке разжечь расовую напряженность и подстрекательстве к насилию в интересах своей кампании.

Тед Уилер, мэр Портленда: "Господин президент, почему впервые за десятилетия Америка увидела такой уровень насилия. Это Вы разделили нас и вызвали (в людях) ненависть. Это Вы нашли способ не называть имена чернокожих американцев, убитых стражами порядка, как это делали сотрудники полиции. И это Вы утверждали, что сторонники концепции превосходства белых были хорошими людьми".

Стрельба в Портленде - очередной инцидент на фоне протестов против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств. Акции начались в мае после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннесоте. 23 августа в штате Висконсин белый полицейский несколько раз выстрелил в спину чернокожему Джейкобу Блейку при попытке арестовать его из-за бытового конфликта.