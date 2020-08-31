Сделай сам свой автодом!

В период отпусков на фоне пандемии с её жёсткими санитарными ограничениями особую популярность получили в Европе дома на колёсах - кемперы и трейлеры. Удовольствие не из дешёвых: топовые модели стоят около 100 тысяч евро. Но их можно также взять напрокат. А ещё - сделать самим с наименьшими затратами.

Создавая свой GlamperRV Line Люси Кайль и её супруг вдохновились интерьерами частных самолётов и яхт.

"Таким образом люди могут ехать туда, куда сами захотят, и при этом и дистанцию сохраняется, и изолироваться можно, и работать можно онлайн из дома на колёсах. Все тридцать три удовольствия!"

GlamperRV длиной 7,39 м и шириной 2,33 м оснащен удобствами "бизнес-класса", интерфейсом для подключения периферийных электронных устройств и беспроводным интернетом. Даже посреди поля здесь можно зарядить ноутбук и сварить экспессо в кофемашине.

Автодом супругов Коррик выглядит поскромнее.

"Мы хотели свой дом на колёсах, но денег на него не было. Тогда мы купили по сути только каркас и решили полностью его восстановить", - рассказывает Элиссон Коррик.

В машине были только руль и два передних сидения. Новые владельцы отремонтировали мотор и оснастили машину изнутри мягкой мебелью, чтобы в ней можно было отправиться в отпуск. А теперь сдают напрокат; некоторые берут её даже для свадеб.

"Пурпурная каравелла" - так назвала свой самолдельный автодом жительница Лондона Су Севен.

_"Это было так приятно, - говорит Су. - Во время карантина мы с дочерью могли поехать в лес или на пляж, побыть там, подышать воздухом и при этом быть в абсолютной изоляции внутри нашего автодома".

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