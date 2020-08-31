Егора Жукова жестоко избили около его дома

Полиция начала проверку после избиения бывшего фигуранта “московского дела” Егора Жукова. На молодого человека напали около его дома в воскресенье вечером. Он был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму.

“По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении МВД.

В день нападения Жуков записал видеообращение, в котором рассказал, что его исключили из Вышки Telegram-канал "Команда Жукова"

Сейчас Егор находится дома с родителями. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Станислав Топорков сообщил, что нападение на молодого человека они связывают с его политической деятельностью.

"По словам очевидцев, на него напали двое "титушек", которые впоследствии скрылись на самокатах. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", - сообщалось в Telegram-канале “Команда Жукова” в воскресенье вечером.

Молодой человек рассказал, что у него ничего не украли. “Однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю", — говорится в заявлении Жукова, которое он подал в ОВД.

"Я бы не выстраивал цепочек [случаев нападения на представителей оппозиции]. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, почему, но мы знаем. что соответствующие проверки проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по законы", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это уже второе нападение на бывшего фигуранта "московского дела" чуть больше чем за месяц. 24 июля на него также напали около дома, но молодой человек смог скрыться.

"Жукова исключили из вуза"

В день нападения Жуков опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что его выгнали из Высшей школы экономики. Этим летом молодой человек поступил на магистерскую программу “Искусство кино: режиссура и драматургия” (до этого он окончил бакалавриат по специальности “Политология”).

“Меня сначала взяли в магистратуру, а потом исключили через полтора часа. И если вы думаете, что это как-то связано с политикой, то вы правы”. Жуков рассказал, что ему написала сотрудница приемной комиссии и сообщила, что “от договора с ним [программа предусматривает только платное обучение] избавились по указке сверху” - по требованию ректора университета Ярослава Кузьминова.

За несколько дней до публикации видео сама Высшая школа экономики сообщила, что магистерская программа не будет открыта, поскольку “творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам”.

Как считает Жуков, программу закрыли намеренно, чтобы он не смог продолжить учебу в ВШЭ, "перекрыв таким образом возможность обучаться не только ему самому, но и ребятам, которые поступали вместе со ним на этот профиль".

Жуков - фигурант “Московского дела”

Егор Жуков, на тот момент студент Высшей школы экономики и видеоблогер, был арестован 2 августа 2019 года. Сначала он проходил по делу о массовых беспорядках на акциях протеста в Москве. Позже эти обвинения с него сняли и завели новое дело - о призывах к экстремистской деятельности.

6 декабря суд приговорил студента ВШЭ к трем годам условно с испытательным сроком в три года и запретом администрировать сайты в течение двух лет. Суд признал Жукова виновным в призывах к экстремизму из-за четырех видео на его Youtube-канале, в которых молодой человек рассуждал о преимуществах ненасильственных методов протеста.

“В обращениях Жукова Е.С. отчетливо прослеживается мотив политической ненависти или вражды к действующей власти (в лингвистической экспертизе под мотивом политической ненависти или вражды понимается выраженное в текстах нетерпимое отношение к определенной группе лиц вследствие несогласия с ее политическими взглядами, деятельностью)”, - говорится в заключении экспертов по итогам лингвистического исследования.

Вскоре после того, как Жукова освободили из-под домашнего ареста, его пригласили работать в “Новую газету” и на радио “Эхо Москвы”.