Новый премьер-министр Ливана

После проведенных консультаций с парламентскими фракциями президент Ливана Мишель Аун назначил премьер-министром Мустафу Адиба и поручил ему задачу формирования правительства. На пост премьера Адиба выдвинула суннитская община. Ливанский дипломат, работавший послом в Германии, получил поддержку 90 из 128 депутатов.

Ливан остался без правительства 10 августа после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом из-за трагедии, вызванной взрывом в порту Бейрута. Катастрофа произошла на фоне тяжелого социально-экономического кризиса и массовых антиправительственных акций протеста в стране. На реконструкцию города потребуется до 15 млрд долларов.

В понедельник вечером в столицу Ливана уже во второй раз за месяц прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе двухдневного визита он намерен обсудить с ливанскими политическими лидерами проведение реформ. Ранее французский лидер заявил, что "не оставит в одиночестве Ливан, где может снова вспыхнуть гражданская война из-за противоборства региональных сил".