Лукашенко обещает вынести новую конституцию на референдум

Александр Лукашенко заявил в понедельник, что проект новой белорусской конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, а затем на референдум. В то же время он высказался решительно против возврата к конституции 1994 г., предлагаемый координационным советом оппозиции;

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед».

Как ранее заявлял Лукашенко, новая конституция должна перераспределить властные полномочия в пользу большей децентрализации. Кроме того, ее принятие будет означать проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Эта единственная уступка оппозиции, на которую белорусский президент согласился пойти, несмотря на продолжающиеся третью неделю массовые протесты против его переизбрания.

Накануне помощник президента Николай Латышенок заявил протестующим, что власть не пойдёт на переговоры с координационным советом оппозиции. В понедельник один из членов президиума координационного совета Лилия Власова была задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

В ответ на неуступчивость официального Минска и на отказ от предложенного ими посредничества, прибалтийские страны объявили Александра Лукашенко и 29 белорусских официальных лиц персонами нон грата. Но политический кризис привел к потеплению отношений Лукашенко с Москвой (достигших наинизшей точки перед выборами после ареста белорусскими властями 33 граждан России), где его ждут с официальным визитом уже в сентябре.